وأوضح المتحدث باسم القوات أندريا تننتي، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أن حفر الأنفاق على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل خرق للقرار الدولي 1701.

وأضاف تننتي: "نعمل بتنسيق وثيق مع الجيش اللبناني للتحقيق في قضية الأنفاق بين لبنان وإسرائيل".

وأعلنت يونيفيل، الاثنين، وجود 4 أنفاق قالت إسرائيل إن ميليشيات حزب الله حفرتها على الحدود بين لبنان وإسرائيل، مشيرة إلى أن اثنين منها يخترقان الخط الأزرق الفاصل بين الدولتين.

وذكرت "يونيفيل" في بيان: "استنادا إلى التقييم المستقل لليونيفيل، أكدت يونيفيل حتى الآن وجود جميع الأنفاق الأربعة بالقرب من الخط الأزرق في شمال إسرائيل"، التي أبلغ الجيش الإسرائيلي القوة الدولية بشأنها.

وأضافت أنه بعد إجراء مزيد من التحقيقات التقنية، "يمكن لليونيفيل في هذه المرحلة أن تؤكد أن اثنين من الأنفاق يعبران الخط الأزرق، مما يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701".

وبدأت إسرائيل في الرابع من ديسمبر عملية أطلقت عليها اسم "درع الشمال" لتدمير أنفاق، قالت إنها رصدتها على الجانب الإسرائيلي من الحدود، مشيرة إلى أن الميليشيات المدعومة من إيران قد تستخدمها في أي صراع مستقبلي.

وقالت إنها وضعت عبوات ناسفة داخل الأنفاق، محذرة من أن أي شخص يدخله من الجانب اللبناني سيكون معرضا للخطر.

وإثر اكتشاف الأنفاق تصاعدت التهديدات المتبادلة بين الطرفين، لتبلغ ذروتها مع حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن عملية عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، أكد في وقت سابق، أن بيروت متمسكة بالتطبيق الكامل للقرار 1701.