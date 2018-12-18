وفي التفاصيل، أفادت مصادر في مدينة الحديدة بقصف مليشيات الحوثي الموالية لإيران، حي الربصة، مما أدى إلى تدمير منزلين في الحي، بالتوازي مع تدمير منازل أخرى ومنشآت خاصة في حي "سبعة يوليو"، كما تسبب القصف بإصابة أربعة مواطنين في قرية المنظر وسبعة يوليو.

وقالت مصادر ميدانية إنه بعد تكثيف المليشيات قصفها على الأحياء السكنية، جرى التعامل مع مصادر النيران، وتدمير مدفع ودبابة يقصفان باتجاه شارع الخمسين شرقي المدينة، بالإضافة إلى استهداف ثكنة عسكرية، مما أدى لمصرع 4 من عناصر المتمردين الذين كانوا يطلقون نيرانهم العشوائية.

وقصف المتمردون منذ الساعات الأولى لدخول الهدنة حيز التنفيذ، المنازل في قرية بيت مغاري بقذائف الهاون شمال غربي مديرية حيس، وسط انتشار مسلح للحوثيين.

إلى ذلك، قالت مصادر أمنية بمدينة الحديدة، إن مليشيات الحوثي نقلت فجر اليوم عددًا من المختطفين في مبنى الأمن السياسي بمدينة الحديدة، باتجاه صنعاء.

من جهة أخرى، ارتفعت وتيرة المعارك بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي، في جبهة مقبنة غربي تعز.

وقال مصدر عسكري، إن معارك اندلعت في أعقاب محاولة مليشيات الحوثي التسلل باتجاه مواقع عسكرية استعاد الجيش الوطني السيطرة عليها.

وفي نفس السياق، استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية بقذائف الهاون المنازل في منطقة جواعة في مديرية مقبنة.