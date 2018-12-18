ونقل حساب قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن القيادي في ميليشيا الحوثي وعضو وفدهم في المشاورات عبدالملك العجري قوله إن اتفاق السويد ينص على أن السلطة الحالية وليس سلطات 2014 هي من ستتسلم الجانب الإداري والأمني في الحديدة في إشارة الى سلطة الحوثيين الانقلابية.

وجاءت تلك التغريدات مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

من ناحية أخرى نقل حساب القناة كذلك في الوقت ذاته تصريحات للقيادي محمد علي الحوثي أكد فيها التزامهم بالهدنة ووقف إطلاق النار.

وكانت قد أصدرت الحكومة الشرعية اليمنية أوامر بإيقاف أطلاق النار في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة و قيادة محور الحديدة ابتداء من صباح الثلاثاء.

ويشمل إيقاف إطلاق النار في محافظه ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف وراس عيسى.

وستشرف لجنة تنسيق دولية على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأوضحت الأمم المتحدة أن لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وهي اللجنة المشتركة المسؤولة عن تنفيذ اتفاق الحديدة، ستباشر عملها لتحويل الزخم الناتج عن مشاورات السويد إلى واقع ملموس على الأرض.