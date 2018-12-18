وأوردت صحيفة "الصيحة" أن قوة مشتركة من جهاز الأمن والمخابرات والشرطة تمكنت خلال شهر نوفمبر الماضي من تحرير 84 رهينة من بينهم 51 امرأة و33 رجلاً بمنطقة غابة كرارديس بمحلية غرب كسلا شرقي البلاد.

كما تمكنت قوة أخرى من تحرير 66 رهينة بمنطقة وادي هور على الحدود التشادية، من بينهم 7 أطفال و8 نساء من جنسيات مختلفة كانوا في طريقهم إلى ليبيا خلال شهر أبريل الماضي.

ونقل المركز السودانية للخدمات الصحيفة المقرب من الحكومة عن مصدر أمني قوله إن القوات الأمنية أحبطت عدة عمليات تسلل لعدد من الأجانب من جنسيات مختلفة.