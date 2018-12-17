ومن المرجح أن تكون المحادثات المقرر أن تجرى في جنيف، الثلاثاء، أحد آخر اللقاءات التي سيجريها دي مستورا مع كبار اللاعبين في النزاع السوري، نظرا لأنه سيتنحى من منصبه خلال الأيام المقبلة، وفق "فرانس برس".

وسيشارك في اللقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحسب متحدث باسم مكتبه.

وذكر مصدر دبلوماسي تركي أن وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو سيشارك في لقاء جنيف، إضافة إلى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

ولم تؤكد الأمم المتحدة فورا قائمة المشاركين في المحادثات.

وفي يناير تمت الموافقة على تشكيل لجنة دستورية في مؤتمر استضافته روسيا.

وتتلخص مهمة اللجنة بالتفاوض على وضع دستور جديد لمرحلة ما بعد الحرب، يمهد الطريق إلى انتخابات تهدف إلى طي صفحة الحرب المدمرة المستمرة منذ سبع سنوات.

وتتباين قراءة كل من الحكومة السورية والمعارضة لمهام هذه اللجنة، إذ تحصر دمشق صلاحياتها بنقاش الدستور الحالي، في حين تقول المعارضة إن هدفها وضع دستور جديد.

وكان دي مستورا قد تولى منذ عام 2016 رعاية 9 جولات من المحادثات غير المباشرة بين دمشق والمعارضة، من دون إحراز أي تقدم يذكر لتسوية النزاع الذي تسبب منذ اندلاعه في 2011 بمقتل أكثر من 360 ألف شخص، وبدمار هائل في البنى التحتية وبنزوح ولجوء أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

وكان دي مستورا قد أبلغ الشهر الماضي مجلس الأمن أنه قرر التخلي عن منصبه نهاية نوفمبر، وأنه سيعمل خلال المدة المتبقية لتذليل العقبات التي تعترض تشكيل اللجنة الدستورية.