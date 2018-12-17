جاء ذلك في تصريح صحفي بعد اجتماعه مع رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مقر المجلس بالرياض، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعرب رئيس مجلس النواب العراقي عن تطلعه إلى "مستقبل متطور في طبيعة هذا التعاون بين المملكة والعراق، بما ينعكس إيجابا على الشعبين الشقيقين".

وأشار الحلبوسي إلى أن المرحلة المقبلة المتعلقة بالبناء وإعادة الإعمار في العراق، "تتطلب تعاون الأشقاء والأصدقاء، على رأسهم المملكة العربية السعودية".

كما أشاد بدور المملكة الكبير الذي أسهم في دعم العراق في حربه ضد التنظيمات الإرهابية، خاصة تنظيم داعش المتشدد.

وقال: "إن العراق تجاوز مرحلة صعبة بفضل دعم المملكة التي أسهمت في طرد تنظيم داعش الإرهابي من مناطق ومدن كثيرة في العراق".

وفيما يتعلق بالمباحثات التي أجراها مع رئيس مجلس الشورى, أشار رئيس مجلس النواب العراقي إلى أن الاجتماع "بحث أهمية تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة والمجالات التي تتعلق بالاستثمار وتوسيع التبادل التجاري بين البلدين".

وتناول الاجتماع فتح المنافذ الحدودية ابتداء من منفذ عرعر وتطويره، وتنسيق المواقف المشتركة المتعلقة بوضع المنطقة بشكل عام، وكيفية العمل المشترك، إضافة إلى تفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية في المجلسين وتبادل الخبرات بينهما.

وعبر رئيس مجلس النواب العراقي في ختام تصريحه عن سعادته بزيارته للمملكة العربية السعودية بناء على دعوة من رئيس مجلس الشورى، منوها بما وجده الوفد من ترحيب منذ وصوله.