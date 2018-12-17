واجتازت حفارات وآليات إسرائيلية السياج التقني في منطقة ميس الجبل الحدودية، وباشرت أعمال الحفر من دون خرق الخط الأزرق، مما استدعى تدخل القوات الدولية "يونيفل"، واستنفارا واسعا في صفوف الجيش اللبناني بالمنطقة.

واستأنف الجيش الإسرائيلي أعمال الحفر، واستقدام جرافات وآليات عسكرية في منطقة ميس الجبل الجنوبية، بحثا عن أنفاق لميليشيات حزب الله اللبناني، وذلك بعد يومين من توقف أعمال الحفر ضمن عملية درع الشمال الإسرائيلية.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي عن اكتشاف نفق رابع لحزب الله على الحدود، من دون تحديد موقعه.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، أن الجيش الإسرائيلي أطلق منطادا مزودا بكاميرات مراقبة في منطقة العبارة، على طريق كفركلا-العديسة الحدودية.