ويترأس وفد الجامعة العربية الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير بدر الدين علالي، ممثلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

كما يشارك في الاحتفال وزراء الإعلام العرب ومسؤولون عن شؤون الإعلام بالدول الأعضاء، وممثلي المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية، ونخبة من الشخصيات الإعلامية العربية.

وقال بيان الجامعة العربية إن "الاحتفال يأتي في ضوء قرار وزراء الإعلام العرب في دورته الـ29 المنعقدة في شهر مايو الماضي بشأن اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي لعام 2018-2019".

وأفاد أن المملكة ستستضيف على هامش الاحتفال أيضا الاجتماع الثالث عشر للجنة العربية للإعلام الإلكتروني في 19 ديسمبر.

وسيناقش الاجتماع عددا من البنود المهمة من ضمنها سبل تطوير اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني وتعزيز دورها في تنفيذ الأنشطة الواردة في خطة عمل الاستراتيجية الإعلامية العربية المتعلقة باللجنة.

وكان مجلس وزراء الإعلام العرب أعلن اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي، في خطوة تبرز "المكانة الاستراتيجية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة عربيا".

يشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام السعودية، عبدالله المغلوث، كان قد أعلن أن "الأشهر القليلة المقبلة ستتضمن تنظيم عدة فعاليات ضمن برنامج فعاليات (الرياض عاصمة الإعلام العربي)".

وتشمل الفعاليات "عددا من المسارات كالذكاء الاصطناعي والصحافة والإذاعة والتلفزيون والعلاقات العامة، وتهدف جميعها إلى تطوير الأداء الإعلامي العربي، والارتقاء بقدرات ومهارات الإعلاميين العرب".