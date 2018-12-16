وجدد نائب وزير الخارجية في الحكومة اليمنية، محمد الحضرمي، خلال لقاءه في العاصمة السعودية الرياض، سفير روسيا لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، حرص الحكومة على الاستمرار في الانخراط بإيجابية في مساعي مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، وفق ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وشدد على أن موقف الحكومة اليمنية يأتي بغية تخفيف معاناة اليمنيين التي تسببت بها الميليشيات الحوثية جراء انقلابها على الشرعية.

وأكد المسؤول اليمني، أهمية دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومساعيه نحو السلام المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث.

من جانبه، أعرب السفير الروسي عن ارتياحه للاتفاقات التي أثمرت عنها مشاورات السلام اليمنية في السويد، وقال إنها خطوة مهمة في الطريق الصحيح.

وأكد السفير أن الالتزام بتنفيذ ما خرجت به المشاورات سيقود إلى المزيد من التفاهمات حول مختلف القضايا التي ستبحث في الجولات القادم، وصولا إلى تحقيق السلام الشامل في اليمن.