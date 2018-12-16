وتأتي هذه المستجدات على خلفية تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود، الأسبوع الماضي، تنشط في مجال الاتجار الدولي في مخدر الكوكايين، من بينهم إسبانيان وثلاثة أشخاص من جنسية كولومبية.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، الأحد، عن بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية قوله، إن الأبحاث والتحريات الميدانية مع أحد المشتبه فيهم من جنسية كولومبية، توصلت إلى أنه تلقى دورات تدريبية في مجال الطيران.

وأوضحت أنه دخل المغرب بطريقة غير شرعية للمشاركة في إعداد مدرج سري للطائرات بضواحي الداخلة، وتأمين عمليات إقلاع وهبوط الطائرات، التي تعتزم الشبكة الإجرامية تسخيرها في عمليات التهريب الدولي للكوكايين من أميركا اللاتينية في اتجاه أوروبا مرورا بالمغرب.

وأكد المكتب أنه يواصل عمليات المسح والتمشيط بضواحي المدينة بهدف رصد وتحديد الممرات التي كان أعضاء الشبكة يعتزمون اتخاذها كمدرج سري للطائرات المستخدمة في التهريب.

كما تمكن المكتب من تحديد ضيعة فلاحية بضواحي مدينة بوجدور (الجنوب) يشتبه في استخدامها كقاعدة خلفية لتسهيل عمليات تخزين وتهريب الكوكايين.

وأوضح البلاغ أنه تم العثور على هذه الضيعة في سياق البحث نفسه، كما تم حجز معدات وآليات لها علاقة بالمسالك الجوية للتهريب الدولي للكوكايين، وهي عبارة عن 3 أطنان و100 لتر من محروقات الطائرة (كيروزين)، و3 مضخات كبيرة الحجم للمحروقات، ومحركين، و5 مولدات كهربائية، وقطع غيار خاصة بالمضخات، وأسلاك كهربائية، و46 برميلا يحتوي على 2700 لتر من البنزين، علاوة على معدات ميكانيكية.