وأكد مصدر مسؤول بالخارجية السعودية التزام المملكة بقيادة العاهل السعودي وولي العهد، بالوصول إلى الحل السياسي في اليمن، بما يضمن أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

وفي بيان رسمي لوزارة الخارجية، ثمنت السعودية دور الحكومة الشرعية اليمنية للتوصل إلى هذا الاتفاق، كما ثمنت للسويد استضافتها للمفاوضات.

وأورد بيان الخارجية السعودية: "على الحوثيين تغليب مصلحة الشعب اليمني بالوصول إلى حل سياسي شامل، بناء على قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وهو ما سعت إليه المملكة ودول التحالف، وما تزال تعتبره الحل الذي سيعبر باليمن الشقيق نحو الاستقرار والنماء".

وأكد المصدر السعودي أن "تسليم ميناء الحديدة يعتبر خطوة مهمة للمساعدة في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، وإيصال المساعدات إلى مستحقيها".

كما أكد المصدر وقوف السعودية إلى جانب الشعب اليمني.