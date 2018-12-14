وكانت زينل نجحت في انتخابات البحرين البرلمانية التي جرت في نوفمبر الماضي، عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية.

ووفق صحيفة "الأيام" المحلية، ترشحت السياسية البحرينية للانتخابات البرلمانية في دورتين سابقتين، لكن النجاح لم يحالفها، ومع ذلك لم تحبط وظلت مصرة على تحقيق الفوز وهو ما نالته في نوفمبر الماضي.

وفوزية زينل، سياسية وإعلامية وأكاديمية وناشطة في مجال المرأة والارشاد التربوية، وفق السيرة الذاتية التي نشرتها على حسابها موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وتحمل زينل درجة الماجستير في الإعلام عام 2014، كما تحمل شهادات أخرى في العلوم السياسية، والارشاد النفسي، واللغة العربية والتربية.

وعملت رئيسة برلمان البحرين، في السابق، محاضرة جامعية، ومديرة تلفزيون البحرين ومستشارة في هيئة الإذاعة والتلفزيون ومتخصصة في التوجيه والإرشاد النفسي، ومديرة الشؤون الإدارية والمالية في إحدى المدارس.

وتنشط أيضا في العمل المجتمعي، إذ ترأست حملة وطنية لدعم أصحاب الهمم في البحرين، وتولت رئاسة اللجنة النسائية في جمعية البحرين الخيرية، كما تواظب على كتابة مقال أسبوعي.

وأجادت زينل استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الترويج لحملتها الانتخابية الأخيرة التي نجحت فيها، إذ تكفي نظرة سريعة على حسابها بموقع "إستغرام".

وواظبت على التواصل مع جمهورها في المنصات الافتراضية، بشكل منتظم، بالتوازي مع تواصلها مع الناخبين عبر التجمعات الواقعية.

وكانت زينل تستخدم المنصة الاجتماعية في الإشارة إلى التجمعات الواقعية، مثل دعوة الجمهور إلى حضور مقرها الانتخابي، أو تسجيل مقاطع فيديو تجيب فيها عن إجابات الناخبين وشرح برنامجها الانتخابي، وغيرها من والأنشطة.