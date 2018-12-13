ونفت وزارة العدل العراقية وقوع عملية هروب نزلاء من سجن سوسة، وقالت في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك" : إن الإجراءات الأمنية تشهد أعلى مستويات الضبط وبإشراف مشترك من القوات الأمنية المسؤولة على حماية أسوار السجن الخارجية".

ودعت الوزارة "وسائل الإعلام لتوخي المصداقية في نقل المعلومة، خاصة تلك المتعلقة بملف السجون كونها تضر بأمن البلد بشكل عام"، داعية إلى "اعتماد الأخبار من مصدرها الرسمي في الوزارة للابتعاد عن المعلومات الكاذبة والمفبركة".

وفي المقابل، قال مصدر أمني في إقليم كردستان، إن 21 قياديا من تنظيم داعش هربوا من السجن الاتحادي، وألقي القبض على 6 منهم في مدينة السليمانية، وعلى 10 آخرين في ناحية بازيان، فيما لا يزال 5 آخرين هاربين، ويعتقد أنهم في منطقة ديليزه، مؤكدا أن القوات الأمنية تجري عمليات تمشيط بحثا عنهم.

ويقع سجن سوسة، بمنطقة جمجمال بالسليمانية في إقليم كردستان، وعلى بعد 60 كليومترا غربي محافظة السليمانية.

ويضم السجن عددا من السجناء المدانين بقضايا إرهابية وجنائية، وغالبيتهم من قادة داعش، حيث يقضي البعض منهم عقوبات تصل إلى 20 عاما.