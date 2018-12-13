وأدت عملية الطعن التي وقعت في شارع الوادي بالبلدة القديمة في القدس، إلى إصابة شرطية بجروح متوسطة، وإصابة شرطي بجروح خفيفة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها حددت هوية منفذ العملية، بدون الإعلان عن أي تفاصيل أخرى.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من قتل الجيش الإسرائيلي الشاب أشرف نعالوة، خلال عملية عسكرية في مخيم عسكر بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وتتهم إسرائيل نعالوة بتنفيذ عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل مستوطنَين إسرائيليين وإصابة ثالث بجراح خطيرة في 7 أكتوبر الماضي في مستوطنة "أرئيل" قرب مدينة سلفيت شمالي الضفة.

كما قتلت قوة إسرائيلية، ليلة الخميس، الشاب صالح عمر البرغوثي في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، إذ الذي تتهمه إسرائيل بتنفيذ عملية "عوفرا" التي أصيب فيها 6 إسرائيليين على الأقل الأحد الماضي.