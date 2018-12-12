وأوضح التحالف أنه أصدر 14 تصريحا بحريا، و24 جويا، و8 تصاريح برية، و152 لحماية القوافل في اليمن خلال 72 ساعة.

وأشار إلى أن السفن المصرح لها، والمتوجهة لميناء الحديدة والصليف، تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية.

وتتعمد ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، تعطيل دخول وتفريغ السفن، مما يؤثر على الحياة اليومية لليمنيين ويحرمهم من وصول حاجاتهم الأساسية، ويفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.