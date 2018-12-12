وكان وزراء خارجية والأردن ومصر والسودان وجيبوتي والصومال واليمن، إلى جانب السعودية، قد اجتمعوا في الرياض اليوم، وذلك من أجل مناقشة مسودة ميثاق لإنشاء مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال الجبير في سلسلة تغريدات على حسابه الموثق بموقع "تويتر" :" أهنئ سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على الخطوة المباركة بتأسيس كيان يجمع دول البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تعكس رؤيتهما لتعزيز التنسيق والتعاون بين دول هذه المنطقة".

وأضاف :" إنشاء كيان يجمع دول البحر الأحمر وخليج عدن سيعزز الأمن والاستقرار والتنمية والاستثمار في هذه المنطقة".

وتابع:"في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن اليوم في الرياض تم الاتفاق على أهمية تأسيس كيان يجمع دول البحر الأحمر وخليج عدن".

ويهدف الاتفاق إلى تأمين و حماية الملاحة البحرية وتحقيق الفائدة الاقتصادية، حسب ما قالت مصادر مطلعة على الاجتماع.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، استقبل وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع، حيث تناول الحديث آفاق التعاون بين الدول ودور إقامة الكيان في تعزيز الأمن والاستقرار والتجارة والاستثمار في المنطقة.