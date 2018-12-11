وقال مصدر في الوفد الحكومي لـ"سكاي نيوز عربية" إن القوائم تضم أسماء نحو 8200 شخص، مشيرا إلى أن "الفترة التي أعطيت لتنفيذ الاتفاق هي 40 يوما".

والتقى ممثلون عن وفد الحكومة والميليشيات، في جلسة مباشرة، بحضور الصليب الأحمر الدولي ومكتب المبعوث الخاص، حسب ما ذكرت مصادر مطلعة على المفاوضات.

من جهتها، نقلت قناة "المسيرة" اليمنية، التابعة للمتمردين، عن مصادر في وفد الحوثيين تأكيدها عملية تبادل اللوائح، مشيرة إلى أن "عدد الأسماء (بلغ) حوالي 15 ألفا من الطرفين".

وأكّد مصدر في وفد الحكومة ومصدر آخر من المتمردين أن عملية التبادل ستتم على مراحل في مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيات، ومطار مدينة سيئون حيث تبسط الشرعية سيادتها.

ويخوض الطرفان، منذ الخميس الماضي، محادثات في السويد، هي الأولى منذ 2016، في مسعى لوضع أطر تمهّد الطريق لإنهاء النزاع المستمر منذ 2014، إثر تنفيد الحوثيين انقلابا على الشرعية.

ووافق الطرفان على تبادل الأسرى قبيل بدء المحادثات. وعمل غريفيث منذ انطلاق محادثات السويد على وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الذي قد يشكل اختراقا في الأزمة.