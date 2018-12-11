وذكر بيان لوزارة الداخلية المغربية أن أعمار الأفراد الموقوفين تتراوح بين 21 و31 سنة.

وأفادت التحريات الأولية، بحسب البيان، أن المشتبه فيهم كانوا يشيدون بالأعمال الإرهابية لداعش، ويحرضون على ارتكاب أعمال إرهابية بالمملكة.

ووفق المصدر نفسه، فقد حاول أحد الموقوفين الالتحاق بداعش في سوريا والعراق أو غرب أفريقيا، قبل التفكير بالقيام بعملية إرهابية بالمغرب بتنسيق مع بقية أفراد الخلية.

وأكدت التحريات أن الموقوف كان على اتصال دائم مع شخصين متطرفين آخرين، تم إيقافهما قبل نحو شهرين بمدينة آيت ملول في 9 نوفمبر الماضي، وكان متهما بالتحضير للقيام بعمليات إرهابية في البلاد.