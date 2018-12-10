ونقلت الوكالة أن قيادة الجيش أصدرت أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ بالضباط المجندين من عناصر الدورة 249 والدورة 248 وما قبلهما "الذين أتموا خمس سنوات احتفاظ حتى تاريخ الأول من يناير 2019".

وأوضح مصدر عسكري لوكالة فرانس برس أن "القرار يشمل ضباط دورتي 248 و249 ومن حالت عقوبات إدارية دون تسريحه مع ضباط الدورات السابقة لهما".

كما أصدر الجيش قراراً ينهي بموجبه "الاستدعاء للضباط الاحتياطيين الملتحقين خلال عام 2013 الذين يتمون خمس سنوات بالخدمة الاحتياطية حتى تاريخ الأول من يناير 2019".

ومن المفترض أن يطبق القرار اعتباراً من 16 ديسمبر الحالي.

وهذه المرة الثانية العام الحالي التي يجري فيها تسريح عناصر في الجيش، إذ كان الجيش السوري سرح في يونيو 2018 صف الضباط والاحتياطيين في الدورة 102، ممن قاتلوا في صفوفه طيلة سنوات النزاع الذي بدأ في العام 2011.