وأوضح التحالف أنه التصاريح التي جرى إصدارها تشمل 11 تصريحا جويا، و 17 تصريحا بحريا، إضافة إلى 10 تصاريح برية، و 115 تصريحا لحماية القوافل.

وبحسب الأرقام التي قدمها التحالف العربي، وصل إجمالي عدد التصاريح التي تم تقديمها 153 خلال 72 ساعة.

في غضون ذلك، ما زالت ميليشيا الحوثي تتعمد تأخير دخول 3 سفن للموانىء لتفريغ حمولتها، وقوات التحالف تجدد التصاريح، ومدة الانتظار 32 يوما.