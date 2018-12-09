ويهدف اللقاء بين اللجنتين إلى بحث آلية تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى وتسليم القوائم، ويعد اللقاء المباشر الأول بين الوفدين المشاركين في مشاورات السويد منذ انطلاقها.

وكانت الفرق المشكلة ضمن وفدي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، قد بدأت السبت مشاوراتها مع المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، في العاصمة السويدية ستوكهولم، كل على حدة.

وتم تشكيل اللجان التفاوضية للبحث في 4 ملفات، وقسمت اللجان إلى "لجنة المطار"، و"لجنة خفض التصعيد"، و"لجنة الاقتصاد"، و"لجنة الأسرى".

ويواصل وفدا الحكومة والمتمردين محادثاتهما التي بدأت الخميس في السويد برعاية الأمم المتحدة، في محاولة لإيجاد حل لنزاع دفع الملايين إلى حافة المجاعة، ومن المتوقع أن تستمر المشاورات أسبوعا.