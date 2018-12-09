ويظهر الفيديو الشاب محمد حبالي وهو يتمشى برفقة بعض الأشخاص، مستندا على عصى، في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، قبل أن يتم إطلاق النار عليه من الخلف.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن مقتل حبالي بعد "مواجهات عنيفة" مع فلسطينيين، وهو الأمر الذي أثبت عدم صحته لاحقا، مما دفع الجيش بفتح تحقيق في الواقعة، وفقا للصحيفة.

وقالت قوات الجيش إن "مظاهرة عنيفة انطلقت في طولكرم، حيث قام عدد من الفلسطينيين برمي الحجارة، وجاء رد القوات بطرق السيطرة على المظاهرات، ثم بإطلاق النار الحي".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا( أن الشاب محمد حسام عبد اللطيف حبالي (22 عاما) من طولكرم بالضفة الغربية، قتل بعد إصابته بأعيرة نارية في الرأس والأطراف السفلية.