وأوضحت الشرطة في بيان أن عملية التحقيق والتفتيش أدت إلى ضبط شاحنة محملة بنحو طن وأربع كيلوغرامات من مخدر الكوكايين وزورقين مطاطيين، ومحرك مائي، وسيارتين رباعيتي الدفع.

وأظهرت التحقيقات أن الشحنة المحجوزة جرى تهريبها عن طريق البحر من إحدى دول أميركا اللاتينية بواسطة سفينة تجارية، قبل أن يتم تفريغها في عرض المياه الإقليمية للمغرب.

ولفتت الشرطة المغربية أنه جرى لاحقا نقل الشحنة على متن قارب صيد في اتجاه سواحل مدينة الجديدة وسط المغرب كمرحلة أولى، قبل أن يجري شحنها بعد ذلك برا على متن شاحنة لنقل الخضار إلى مناطق مختلفة.

وأكد البيان أنه جرى فتح تحقيق لتحديد ارتباطات الشبكة الموقوفة بشبكات إجرامية محتملة داخل المملكة أو خارجها.