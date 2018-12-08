وذكرت المفوضية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "المفوضية تواصل توجيه نداءاتها إلى الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية بشأن الأوضاع الإنسانية للنازحين الذين أغرقتهم السيول في نينوى".

وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان، فاضل الغراوي : "إننا نوجه نداء إغاثة إنساني للحكومة والمنظمات الدولية والوطنية لإنقاذ النازحين في محافظة نينوى الذين غرقت مخيماتهم بسبب السيول".

وأوضح أن السيول أغرقت حوالي 3 آلاف خيمة في مخيمات المدرج والجدعة.

ودعا الغراوي الحكومة إلى إعادة النازحين فورا إلى مناطقهم قبل أن يتعرضوا إلى خطر الموت في المخيمات، كما طالب وزارات التجارة والصحة والهجرة والمهجرين ووكالات الأمم المتحدة بتسيير قوافل إغاثة إنسانية عاجلة من غذاء وأدوية وأغطية وحليب أطفال وإنشاء مخيم لاستقبالهم واستبدال الخيم التي دمرت.

ونشرت المفوضية مقاطع فيديو تظهر السيول الجارفة، وهي تجتاح مخيم حمام العليل جنوبي الموصل مركز محافظة نينوى، الجمعة.

وكانت محافظة نينوى قد أعلنت الأسبوع الماضي حالة الطوارئ، بسبب السيول والفيضانات التي اجتاحت مناطق عدة، وأسفرت عن عدد من الضحايا، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة.

وغمرت المياه أحياء سكنية بالكامل، مما أدى إلى حصار السكان داخلها، كما أغلقت عدد من الشوارع.

وطالت السيول مخيمات النازحين في المحافظة، إذ دمرت الأمطار الغزيرة والرياح القوية أكثر من 340 خيمة للنازحين في مخيم حمام العليل.