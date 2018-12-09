وحسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن هذه الخطوة الرئاسية ترسخ توجهات الدولة المستقبلية، وتحقق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، وتؤكد دورها الريادي والمؤثر في كافة القطاعات الحيوية في الدولة.

وتأتي توجيهات الشيخ خليفة بمضاعفة النسبة الحالية للتمثيل النسائي في المجلس، وهي 22.5%، لتصل إلى 50% من الدورة القادمة لتضع الإمارات في المراكز المتقدمة على مستوى العالم من حيث تمثيل المرأة في البرلمان، وبذلك تحقق المرأة الإماراتية في زمن قياسي ما حققته مثيلاتها في العالم في عقود طويلة.

ويتكون المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي من 40 عضوا، وترأسه امرأة، وهي أمل القبيسي، وتعتبر أول إماراتية تفوز بهذا المنصب عبر انتخابات تشريعية، كما أنها الخليجية الأولى التي تصل للبرلمان عبر صناديق الاقتراع.

وإلى جانب القبيسي، هناك 8 عضوات في المجلس الوطني الاتحادي، وفق البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة.