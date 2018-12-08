وفيما يتعلق بميناء الحديدة على الساحل الغربي لليمن، قال اليماني لوكالة "فرانس برس"، على هامش مشاورات السلام التي تستضيفها السويد: "يجب أن يبقى ميناء الحديدة جزءا سياديا وجزءا من وظائف وزارة النقل اليمنية المسؤولة عن المرافق والموانىء اليمنية".

وكانت الحكومة اليمنية اعتبرت أن لديها شروطا محددة بشأن إجراءات بناء الثقة في مشاورات السويد، فيما يتعلق بإعادة فتح مطار صنعاء وتشغيل ميناء الحديدة.

وأوضحت الحكومة، أن إعادة فتح مطار صنعاء لن يتم دون آلية واضحة، وإشراف من الحكومة، فضلا عن شرط الإشراف الحكومي على الميناء، وذلك لضمان وصول المساعدات للمدنيين، إلى جانب فك الحصار عن مدينة تعز.

وأكد وفد الشرعية أن عدم تحقيق إنجاز في إجراءات بناء الثقة بمشاورات السويد مع المتمردين الحوثيين سيعقد الأزمة اليمنية، وسيصعب مناقشة الملفات الأخرى.



