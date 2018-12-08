وأوضحت الشرطة، أن المدعو حسن صريفة، يعد أكبر تاجر مخدرات في المحافظة، لافتة إلى أنه تمت مصادرة كمية كبيرة من المخدرات خلال العملية الأمنية، والتي أسفرت أيضا عن ضبط مجموعة من الأسلحة.

وأعلن قائد شرطة البصرة، رشيد فليح، في نوفمبر الماضي، أن 80 في المائة من المخدرات التي تدخل إلى المحافظة مصدرها إيران، وأن النسبة المتبقية تأتي من دول العالم الأخرى.

وكشف فليح، خلال مؤتمر صحفي عقده في المحافظة، أنه حصل على الموافقات المطلوبة من قيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية لشن عملية عسكرية واسعة، لتأمين الشريط الحدودي للبصرة مع إيران على مدى 94 كيلومترا.

وتابع: "سنعمل بقوة على تأمين هذه الحدود من خلال قيادة الحدود والقوة البحرية في محافظة البصرة".