وقالت المصادر إن شبكة الأنفاق حفرتها المليشيات المتمردة داخل معظم المنازل التي اقتحمتها بحي 7 يوليو، وأنها أصبحت متصلة ببعضها ومترابطة بشبكة دهاليز أرضية ممتدة إلى منازل بحي الحلقة، وصولا إلى الحديقة العامة وسط المدينة.

وأوضح سكان أن شبكة الأنفاق الأرضية التي تحفرها المليشيات في منازل بأحياء مدينة الحديدة والمتصلة بدهاليز أرضية، تشبه أنفاق "داعش" التي جرى العثور عليها في مدينة الموصل العراقية، عقب استعادتها من قبضة التنظيم الإرهابي العام الماضي.

وحسب الأهالي، دشنت الميليشيات مرحلة جديدة انتقلت فيها من حفر "الخنادق" في الشوارع والطرق والأحياء السكنية، إلى إنشاء الأنفاق والدهاليز تحت مساكن المواطنين.

وتفرض المليشيات عزلة شاملة على مدينة الحديدة وسكانها، بعد قطع خدمة الإنترنت عنهم منذ 22 يوما مع تصعيد انتهاكاتها وجرائمها ضد المدنيين بأعمال القصف اليومي ومطاردة الصحفيين والنشطاء، واقتحام المنازل وعمليات الدهم والاختطاف، وتحويل المدينة وشوارعها لثكنات عسكرية وحقول ألغام.

وكانت قوات المقاومة الشعبية بدأت حملة عسكرية موسعة لاستعادة المدينة ومينائها من قبضة المتمردين، بغطاء وإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية.

وحققت القوات المشتركة تقدما كبيرا على جبهة الساحل الغربي وغيرها من المناطق اليمنية، مكبدة الميليشيات الانقلابية خسائر فادحة في المسلحين والعتاد.