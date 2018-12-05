وأوضحت تلك المصادر أن قذيفتي كاتيوشا قد سقطت أحدهما على مبنى سكني في شارع "الدهمية" في الحديدة، والأخرى في شارع التسعين بالقرب من مدينة الصالح دون أن يسفرا عن إصابات.

وقالت مصادر محلية إن المليشيات لجأت لتركيب بعض منصات هذه القذائف والصواريخ على متن شاحنات متنقلة، ويتم إطلاقها من وسط الأحياء السكنية.



وأصبحت مؤخرا هذه الأسلحة المتنقلة سلاح مليشيات الحوثي الرئيسي، ويتم إطلاقها بصورة مستمرة وعشوائية، مما يؤدي لسقوط ضحايا في صفوف المدنيين.



وقبل أيام أدت قذيفة كاتيوشا إلى مقتل 3 مدنيين وتهديم منزلين في "حي غليل" في مدينة الحديدة.

من جانب آخر، تمكنت قوات ألوية العمالقة من إحباط عملية تسلل لمجموعات من مسلحي مليشيات الحوثي في مديرية التحيتا بالحديدة.



وحاولت عناصر من المليشيات التسلل عبر المزارع، لكن قوات العمالقة نجحت بالتصدي لهم وتكبيدهم خسائر في العتاد والأرواح.



وشهدت مزارع منطقتي المتينة والجبلية، في مديرية التحيتا، تبادلا لقصف مدفعي بين قوات المقاومة الوطنية وجيوب المليشيات.، في حين شنت مقاتلات التحالف العربي غارتين على تحركات لعناصر مليشيات الحوثي في مزارع "الحسينية"، بمديرية "بيت الفقيه".