وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن الميليشيات المتمردة وضعت سلاسل من الألغام في الجزيرة، أسوة بنهجها الذي اتبعته في عدد من المواقع الأخرى باليمن.

ويأتي التصعيد الحوثي الجديد في الوقت الذي قالت فيه مصادر ميدانية يمينية، إن قوات المقاومة المشتركة استهدفت مواقع للميليشيات الانقلابية في الدريهمي، ومنطقة الكيلو 16 الإستراتيجية في محافظة الحديدة.

وأدت المواجهات بين الطرفين إلى مقتل عدد من الحوثيين وإصابة آخرين.

وعلى جبهة التحيتا، تبادل الطرفان القصف المدفعي، بينما شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات على مواقع حوثية، مستهدفة تحركات المسلحين الحوثيين شمال مدينة الشباب.

ومشطت قوات المقاومة عددا من المباني في المنطقة التي حولها الحوثيون إلى متارس وثكنات عسكرية.

وتستمر حملة قوات المقاومة المسنودة بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، لإنقاذ الحديدة التي اختطفتها الميليشيات الحوثية، وإعادة ميناء المدينة الإستراتيجي الذي يعد الشريان الرئيسي للبلد المنكوب.