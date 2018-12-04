وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن إسمه، لوكالة فرانس برس "منذ إعادة فتح معبر جابر الحدودي في 15 أكتوبر الماضي غادر نحو 28 الف سوري عائدين طواعية إلى بلدهم".

وأضاف أن "من بين هؤلاء نحو 3400 سوريا مسجلين رسميا كلاجئين لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة".

وكان مصدر أمني أردني أكد لوكالة فرانس برس في الثاني من نوفمبر عودة ستة آلاف سوري بينهم 517 لاجئا إلى بلدهم.

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1,3 مليون سوري.

وفتح معبر جابر نصيب الحدودي الرئيسي بين الأردن وسوريا في 15 أكتوبر الماضي بعد نحو ثلاث سنوات على إغلاقه بسبب النزاع في سوريا.

وقد أغلق معبر نصيب عام 2015 بعد أشهر قليلة من إغلاق معبر الجمرك القديم الذي سيطر عليه مقاتلو المعارضة في أكتوبر 2014.

وتمكن الجيش السوري في يوليو الماضي من استعادة السيطرة على معبر نصيب وكامل حدود سوريا مع الأردن.