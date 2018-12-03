وأكدت المصادر أن القوات اليمنية المشتركة، استعادت السيطرة على سلسلة جبال الأزهور الاستراتيجية في مديرية رازح شمالي محافظة صعدة، معقل المتمردين الحوثيين.

وشنت قوات دعم الشرعية اليمنية هجوما مباغتا على مواقع لميليشيات الحوثي الإيرانية في سلة جبال الأزهور، الأمر الذي دفع مسلحي الميليشيات إلى الفرار.

وساندت طائرات التحالف العربي قوات الشرعية خلال تقدمها نحو السلسلة الجبلية، وشنت غارات جوية عدة استهدفت تحصينات الانقلابيين وتعزيزاتهم.

وأسفرت المواجهات والغارات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الإيرانية، علاوة على تدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لها.

ونزعت الفرق الهندسية التابعة لقوات الشرعية اليمنية، الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها المتمردون الحوثيون في المناطق المحررة في السلسلة الجبلية.

أما في الحديدة، على الساحل الغربي لليمن، فقد أفادت مصادر عسكرية يمنية بسقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي، عقب هجوم شنته قوات دعم الشرعية اليمنية.

واستهدف الهجوم جيوبا للمتمردين باتجاه مزارع "الجاح الأعلى" في مديرية "بيت الفقية" جنوبي محافظة الحديدة، في وقت قصفت مدفعية القوات اليمنية المشتركة والتحالف العربي مواقع للميليشيات جنوب وغربي مديرية التحيتا بالمحافظة.