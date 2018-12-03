وكان في استقبال ولي العهد في المطار، الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى، وأعضاء في الحكومة الجزائرية. ويضم الوفد السعودي الرسمي عدد من الأمراء والوزراء والمستشارين.



وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، تندرج زيارة الأمير محمد بن سلمان، في إطار العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والإرادة المشتركة لقيادتيهما في توسيع الشراكة الاقتصادية بينهما.



وينتظر أن تعطي الزيارة زخما متجددا لمختلف الورشات الثنائية المنبثقة عن اجتماع الدورة الـ13 للجنة المشتركة الجزائرية-السعودية، المنعقدة بالرياض في أبريل الماضي، والتي توجت بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون في مجالات الاستثمار والمطابقة والتقييس، وكذا في مجال العلاقات الدولية.



وترغب السعودية في إقامة شراكات استثمارية استراتيجية مع الجزائر بهدف دفع العلاقات الاقتصادية وترقيتها إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، فيما تبدي الجزائر استعدادها للتعاون مع الرياض في جميع المجالات الاقتصادية لاسيما الصناعية منها والتي سجلت خلال السنوات تقدما معتبرا. بحسب الوكالة الجزائرية.



كما يسعى البلدان إلى إقامة شراكات في مجالات المحروقات والبتروكيمياء والفلاحة والصناعة واقتصاد المعرفة والسياحة، وهي كلها قطاعات تدعم الحكومة الجزائرية الاستثمار فيها بتسهيلات متعددة.