سلمان العنداري - بيروت - سكاي نيوز عربية افتتح في العاصمة اللبنانية بيروت، الأحد، شارع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في منطقة الرملة البيضاء، بمناسبة العيد الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأقيم بهذه المناسبة حفل استقبال حضره عدد كبير من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والإعلامية.
وأكدت الكلمات التي ألقيت خلال الحفل على العلاقة الأخوية والتاريخية بين الشعبين اللبناني والإماراتي.
وقال رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت جمال عيتاني، إن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، اختار تسمية الشارع باسم الشيخ زايد وافتتاحه، تأكيدا على عروبة بيروت.