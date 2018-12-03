سلمان العنداري - بيروت - سكاي نيوز عربية افتتح في العاصمة اللبنانية بيروت، الأحد، شارع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في منطقة الرملة البيضاء، بمناسبة العيد الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة.