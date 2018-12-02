وحرر الجيش منطقتي الحجلة وآل علي في مديرية رازح بصعدة، ويواصل تقدمه صوب مركز المديرية.

وكان الجيش اليمني قد أعلن في نوفمبر الماضي استكمال تحرير مديرية الظاهر المجاورة، جنوبي غربي صعدة، وذلك بعد تكبيد الانقلابيين خسائر فادحة.

وتتقدم قوات الجيش على 5 محاور في المحافظة، فيما تمكنت من محاصرة سلسلة جبال مران، المخبأ المرجح لزعيم التمرد الحوثي من 3 جهات.

وفي موازاة التقدم الميداني، تمكن التحالف من تدمير منصتي إطلاق صواريخ باليستية للميليشيات في صعدة، خلال اليومين الماضيين.

وأطلقت ميليشيات الحوثي، منذ تنفيذ انقلابها على الشرعية باليمن، صواريخ باليستية حصلت عليها من إيران، تجاه مناطق في السعودية، نجحت المنظومات الدفاعية في اعتراضها.