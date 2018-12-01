وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف أن "قيادة قياده القوات المشتركة، ومن خلال عمليات المراقبة المستمرة لنشاطات وتحركات مليشيا الحوثي، تم رصد محاولة تجهيز منصة إطلاق صواريخ باليستيه بمحافظة صعدة من قبل العناصر الإرهابية، بعد أن قامت بتمويه المنصة لغرض اخفائها".

وأضاف: "على الفور قامت قوات التحالف باستهداف المنصة وتدميرها كليا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف".

وأكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف "التزامها بتدمير القدرات النوعية كالصواريخ الباليستيه والتي لا يمكن السماح لمليشيا إرهابيه بالحصول عليها لتهديد الأمن الإقليمي والدولي".