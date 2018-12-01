وأعرب أمير الكويت في الرسالة "باسمه وباسم دولة الكویت حكومة وشعبا عن خالص التعازي وصادق المواساة بوفاة الرئيس جورج بوش".

وأشاد في رسالته بـ"مواقفه التاریخیة المشرّفة والشجاعة تجاه دولة الكویت، ورفضها للاحتلال العراقي لدولة الكویت منذ الساعات الأولى"، مضيفا أن هذه المواقف "ستظل ماثلة في ذاكرة أھل الكویت جمیعا ولن تنسى".

وتوفي الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب عن 94 عاما، كما أعلن ابنه الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش في وقت متأخر الجمعة.

وقال جورج بوش الابن في بيان نشره الناطق باسم العائلة على موقع تويتر "يحزننا أنا وجيب ونيل ومارفن ودورو أن نعلن وفاة والدنا العزيز بعد 94 عاما مميزة".