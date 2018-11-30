ونقلت "رويترز" عن بيان لقوات سوريا الديمقراطية أنها ألقت القبض على القيادي أسامة عويد الصالح الأسبوع الماضي.

وأضاف بيان لقوات "قسد" أنها ألقت القبض على عويد في عملية خاصة في قرية شرقي سوريا، مشيرة إلى أنه كان مسؤولا أمنيا بارزا في التنظيم في سوريا.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على نحو ربع مساحة الأراضي السورية شرقي الفرات.

وتحاول القوات منذ أسابيع وبدعم من ضربات جوية أميركية السيطرة على آخر جيب لداعش في سوريا على ضفاف الفرات، قرب الحدود مع العراق.

وعلى الرغم من خسارة التنظيم لأغلب المساحات، التي كان يسيطر عليها فإنه لا يزال يشن هجمات بأسلوب حرب العصابات في مناطق تسيطر عليها الحكومتان السورية والعراقية.