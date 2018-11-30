وذكرت قيادة القوات الأميركية في أفريقيا أن الهجوم نفذ، الخميس، وهو الثالث من نوعه منذ مارس الذي يستهدف متشددي تنظيم فرع القاعدة في شمال أفريقيا.

ونقلت رويترز عن القيادة الأميركية أن الضربة، التي جرت قرب بلدة العوينات بالقرب من الحدود مع الجزائر دمرت 3 مركبات.

وأوضحت "في الوقت الحالي نقدر أن الضربة لم تسقط قتلى أو جرحى بين المدنيين".

ووجد متشددون يرتبطون بالقاعدة وتنظيم وداعش ملاذا في الصحراء الواسعة بجنوب ليبيا في وقت يواجه فيه البلد صعوبة في استعادة الاستقرار بعد 7 سنوات من الانتفاضة، التي أطاحت معمر القذافي.