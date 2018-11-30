وذكرت صفحة المتحدث العسكري على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن قوات الجيش نجحت في "توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة".

وأضافت أن القوات تمكنت من ضبط فرد يقود عربة داخلها 3 أجولة تحتوي على 70 لفافة تقدر بحوالى 81 كيلوغراما من الهيروين.

وأعلنت قوات حرس الحدود المصرية استمرار جهودها في تأمين حدود مصر على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ضد عناصر التهريب والهجرة غير الشرعية والعناصر الإرهابية.

يذكر أن قوات حرس الحدود نجحت في إحباط تهريب 72 كيلوغراما من الهيروين في نفس المنطقة في أكتوبر الماضي.