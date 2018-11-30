وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لرويترز "إنه زائف" في إشارة إلى تقرير الوكالة الروسية.

وكانت قد أفادت وسائل إعلام روسية بأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت طائرة حربية إسرائيلية واعترضت 4 صواريخ في غارات شنتها على جنوبي دمشق والقنيطرة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال إنه سمع دوي انفجارات مكثفة منذ نحو ساعة طالت مناطق في ريف العاصمة دمشق والجنوب السوري.

وأشار المرصد أن القوات الإسرائيلية تستهدف بشكل مستمر منذ نحو ساعة مناطق في القطاع الجنوبي والقطاع الجنوبي الغربي من ريف العاصمة دمشق ومناطق على الحدود الإدارية مع ريف القنيطرة.

كما شوهدت الدفاعات الجوية – بحسب المرصد- تطلق صواريخها بكثافة على المنطقة، محاولة إيقاع أكبر عدد ممكن من الصواريخ الإسرائيلية التي تطلق بشكل متتالي ومستمر.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري، قوله إن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية فوق منطقة الكسوة وتسقطها".

وأفاد مراسل سانا أن التصدي للعدوان مستمر فوق المنطقة الجنوبية ودفاعاتنا الجوية تسقط عدداً من الأهداف المعادية.

وفي وقت لاحق أفاد المراسل باستمرار تصدي دفاعاتنا الجوية للعدوان وأنباء عن تدمير الأهداف المعادية وعدم تحقيق أي من أهدافها.

وأكد مراسل سانا أن الدفاعات الجوية تصدت للعدوان وأفشلته ولم يستطع رغم كثافته من تحقيق أي هدف من أهدافه حيث تم التعامل مع الأهداف المعادية وإسقاطها.

ويعد هذا الاستهداف الأول منذ آخر استهداف منذ سبتمبر من العام الجاري 2018.