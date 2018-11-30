وأوضحت قيادة التحالف أن المنصة المدمرة كانت موجودة في مديرية الصفراء، لافتة إلى أن الميليشيات الانقلابية حاولت من خلال هذه المنصة إطلاق صاروخ باليستي باتجاه السعودية.

وأضافت "أنه جرى اكتشاف منصة الإطلاق وتدميرها في وقت قياسي".

ونفى التحالف المزاعم التي روجت لها الميليشيات الموالية لإيران، عبر منصاتها الإعلامية المضللة، بشأن استهداف موقع عسكري سعودي، وإيقاع خسائر بالأرواح والمعدات.

وأكد "أن الميليشيات تحاول الزج بمقاتليها ومناصريها إلى معركه خاسرة، وبدون هذه الخدع والأكاذيب لن تستطيع إقناع من يتعاطف معها بواقعها وموقفها المهزوم عسكريا ونفسيا".