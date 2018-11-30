وستخصص هذه المنحة لتزويد محطات الكهرباء في محافظات: حضرموت، والمهرة، وشبوة، ومأرب، والجوف، وذلك ضمن مشاريع البرنامج السعودي، وفق البيان.

وسيجري توزيع المنحة بالتنسيق مع لجنة محلية مكونة من ممثل مستقل عن شركة النفط، وممثل عن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وممثل عن المؤسسة العامة للكهرباء، وممثل عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وممثل عن الغرفة التجارية، وممثل عن منظمات المجتمع المدني.

وستصل الدفعة الثانية الجمعة إلى ميناء عدن، وتحتوي على 65 ألف طن ديزل و32 ألف طن مازوت، وستشغّل 64 محطة توليد كهرباء في 10 محافظات يمنية، وتسهم في استمرارية عملها على مدار الساعة.