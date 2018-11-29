وكثف المتمردون خلال الأيام الماضية من حملة الاختطافات، التي طالت عشرات المدنيين في مختلف أحياء الحديدة، واحتجزتهم في سجون البحث الجنائي والشرطة بالمدينة.

وتستقبل هذه السجون عشرات المختطفين بشكل يومي، ثم يقوم الانقلابيون بترحيلهم إلى سجونها في حجة وصنعاء.

وأوضحت المصادر، أن أهالي معظم المختطفين، لا يعلمون شيئا عن مصيرهم أو مكان احتجازهم.

وتشهد ميليشيات الحوثي تراجعا كبيرا على الأرض، بعد الهزائم المتلاحقة التي منيت بها في عدد من المحافظات.

وكانت اشتباكات قد دارت، مطلع الأسبوع الجاري، بين قوات المقاومة المشتركة وميليشيات الحوثي في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة، كما قصفت القوات المشتركة مواقع كان المتمردون يستخدمونها للقصف على مواقع المقاومة والأحياء السكنية في التحيتا.

ويأتي ذلك فيما مشطت القوات المشتركة بعض القرى في المدن، وأخلتها من المسلحين الحوثيين، فيما تعرضت عشرات المنازل في التحيتا لأضرار تفاوتت بين تدمير كلي وجزئي بسبب المقذوفات المتواصلة على الأحياء السكنية.

وقد أصيب من جراء القصف الحوثي عشرات المدنيين في التحيتا وحيس، فيما أحبطت قوات ألوية العمالقة في وقت سابق هجوما للميليشيات الانقلابية في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وقالت ألوية العمالقةK إن المتمردين حاولوا التسلل إلى مواقعها في المدينة عبر أحد الأودية في أطراف مدينة حيس، ولكن قواتها أحبطت هذه المحاولة.