وفي حين لم تكشف المصادر في شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي اللبناني عن هوية هذين الشخصين، قالت صحيفة "تلغراف" البريطانية إن الشخصين الموقوفين من سوريا، وإنه تم اعتقالهما في وادي البقاع شرقي لبنان.

وكان النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، قد أصدر تعليمات بإجراء تحقيقات لكشف من قام بتسريب صور للضحية التقطت من مسرح الجريمة ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تسريب محضر التحقيقات الأولية في الجريمة، وطالب بمحاسبة الفاعلين.

وأفادت معلومات تسربت الأربعاء بأن غافن، الذي كان يعمل منذ أكثر من 20 عاما في لبنان ويذيع الفقرة الصباحية في إذاعة "راديو وان" باللغة الإنجليزية، قتل ولم ينتحر أو يمت بصورة طبيعية.

وأشارت المعلومات إلى أن غافن، البالغ من العمر 53 عاما، قتل خنقا بواسطة قطعة قماش، بعد أن تم تقييد يديه خلف ظهره، وضرب على رأسه بأداة حادة، الأمر الذي أدى إلى وفاته.

يشار إلى أنه عثر على غافن ميتا داخل شقته في منطقة بيت مري بجبل لبنان، الثلاثاء، وسرقت سيارته، لكن تم العثور عليها في منطقة سوق الأحد بضواحي العاصمة بيروت.