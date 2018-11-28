وأوضح بيان القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا بأن الغارة الجوية نفذت الثلاثاء "بجوار كوي كاد بالقرب من ديباتسيسيلي في منطقة مودوغ"، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها نفذت ضربات جوية في مودوغ قتلت خلالها 50 مسلحا من حركة الشباب.

وانتقلت الحركة، مؤخرا، إلى المنطقة متخذة منها قاعدة أساسية للتدريب والتخطيط، بعد أن كثفت واشنطن وحلفاؤها الضغط.

وشنت المقاتلات الأميركية 36 غارة جوية على الأقل هذا العام ضد حركة الشباب، إحدى أكثر الإرهابية فتكا في أفريقيا، والتي لا تزال تشن هجمات دامية في العاصمة مقديشو ومدن أخرى.

وانحسرت سيطرة حركة الشباب في الصومال منذ طردتها قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي من العاصمة مقديشو في 2011، بينما تكثف الحكومة الصومالية والجيش الأميركي الهجوم على الحركة الإرهابية في جنوبي الصومال.