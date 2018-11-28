وحسب الوكالة، عقد ولي العهد السعودي والرئيس التونسي اجتماعا موسعا بحضور وفدي البلدين، حيث جرى خلاله، استعراض علاقات التعاون السعودي التونسي، في شتى المجالات، والفرص الواعدة لتطويرها، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.



وقد منح الرئيس التونسي الصنف الأكبر من وسام الجمهورية لولي العهد، تقديرا لجهوده في دعم وتعزيز العلاقات السعودية التونسية.



ووصل الأمير محمد إلى تونس، رابع محطاته في جولته العربية.



وبدأ ولي العهد السعودي جولته العربية، الخميس الماضي، وشملت حتى الآن كلا من الإمارات والبحرين ومصر وتونس.