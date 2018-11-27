واشتهر الإعلامي البريطاني فورد، الذي فقد أثره الاثنين قبل أن يعثر عليه ميتا في شقته، بفقرته الصباحية على أثير "راديو وان" لسنوات طويلة.

وأفادت مصادر مختلفة بأن الأجهزة اللبنانية المختصة باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الوفاة.

وأكد متحدث باسم السفارة البريطانية في لبنان وفاة فورد، مشيرا إلى أنه مواطن بريطاني في الخمسينات من عمره.

وقال لصحيفة "ذي دايلي ستار" اللبنانية الناطقة بالإنجليزية: "نحن نتابع حيثيات وفاته، لكننا بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات"، مضيفا أن فورد كان يعيش في لبنان منذ سنوات طويلة.

وعبر بيان صدر عن "راديو وان" على صفحته في فيسبوك عن حزنه لفقدان فورد وعن تعاطفه وإدارة الإذاعة مع أسرة الفقيد.