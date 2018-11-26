وبحث الأمير فهد بن تركي خلال الاجتماع مرحلة الحسم في المحافظة، لاسيما بعد تقدم الشرعية على 5 محاور ومحاصرة سلسلة جبال مران من 3 جبهات.

وكان الجيش اليمني قد أعلن، السبت، استكمال تحرير مديرية الظاهر جنوبي غرب محافظة صعدة، معقل الانقلابين الحوثيين المدعومين من إيران.

وقال مصدر عسكري يمني، إن قوات الجيش استكملت تحرير سوق ومدينة الملاحيظ ومثلث مران ومبنى المجمع الحكومي وإدارة الأمن في إطار عملية عسكرية واسعة

وأوضح المصدر أن الجيش وفي إطار عمليته العسكرية لاستكمال تحرير المديرية فرض سيطرته على عقبة تراني وخلفها مصنع الكسارة في الجهة الشرقية لمديرية الملاحيظ..

وفي السياق، تواصل القوات الشرعية التقدم نحو مديرية حيدان وسط انهيار وخسائر كبيرة في صفوف المليشيات المتمردة.