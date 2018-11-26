وأشار المالكي، في مؤتمر صحفي الاثنين، إلى استمرار جهود التحالف العربي الذي تقوده السعودية، لتحييد تلك الصواريخ التي تطلقها الميليشيات المرتبطة بالنظام الإيراني.

وأضاف أن ميليشيات الحوثي تتخذ المدنيين دروعا بشرية في القرى والأرياف، مؤكدا التزام التحالف العربي بالمواثيق الدولية والإنسانية في التعامل مع تلك الحالات.

إلى ذلك، أعلن التحالف إصدار 16 تصريحا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية تحمل مواد أساسية وطبية ومشتقات نفطية، و12 تصريحا جويا و56 تصريح لحماية للقوافل البرية.

وأشار إلى أن سفينة ترسو حاليا في ميناء الحديدة، وسفينتين تنتظران الدخول لميناء الحديدة وأخرى تتنظر الدخول لميناء الصليف، ومدة انتظار السفن 20 يوما.

وذكر التحالف أن الميليشيات الحوثية تتعمد تعطيل دخول وتفريغ حمولة سفينتين في ميناء الحديدة وسفينة في ميناء الصليف، مما يؤثر على حياة الشعب اليمني المعيشية والصحية.